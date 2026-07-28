Зарубежные издатели игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

Рост бюджетов зарубежных издателей связан с появлением новых форматов для продвижения, в том числе стикеров или интерактивных баннеров на витрине магазина, добавил представитель платформы. Другие ключевые факторы - улучшение инструментов аналитики и приток "новых компаний-разработчиков".

Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).