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Зарубежные издатели игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore - РИА Новости, 28.07.2026
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02:12 28.07.2026
Зарубежные издатели игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

Иностранные издатели мобильных игр вложили в рекламу в RuStore 400 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В январе — июне 2026 года иностранные издатели мобильных игр вложили в рекламу в российском магазине приложений RuStore более 400 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года.
  • Среди стран по размеру рекламных бюджетов, вложенных в продвижение мобильных игр в RuStore, в январе — июне первенство удерживает Китай, на который пришлось около 76% совокупного показателя.
  • Рост бюджетов зарубежных издателей связан с появлением новых форматов для продвижения и улучшением инструментов аналитики.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Иностранные издатели мобильных игр в январе - июне 2026 года вложили в рекламу в российском магазине приложений RuStore более 400 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года, а общий объем рекламных затрат в RuStore за тот же период вырос в 2,6 раза, рассказал газете "Ведомости" представитель платформы.
Представитель магазина приложений отметил, что среди стран по размеру рекламных бюджетов, вложенных в продвижение мобильных игр в RuStore, в январе - июне первенство удерживает Китай, на который пришлось около 76% совокупного показателя. За Китаем в рейтинге стран следуют Сингапур и ОАЭ: в совокупности эти две страны обеспечили еще около 10% общего объема рекламных бюджетов.
Рост бюджетов зарубежных издателей связан с появлением новых форматов для продвижения, в том числе стикеров или интерактивных баннеров на витрине магазина, добавил представитель платформы. Другие ключевые факторы - улучшение инструментов аналитики и приток "новых компаний-разработчиков".
Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).
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