Российская нация родилась в День крещения Руси, заявил лидер РОСХВЕ

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. День крещения Руси князем Владимиром стал днем подлинного рождения российской нации в ее христианском качестве, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

Он подчеркнул, что христианские ценности обладают иммунитетом против хаоса, в который погружен современный мир.