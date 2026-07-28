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Российская нация родилась в День крещения Руси, заявил лидер РОСХВЕ - РИА Новости, 28.07.2026
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12:11 28.07.2026
Российская нация родилась в День крещения Руси, заявил лидер РОСХВЕ

Ряховский: Российская нация родилась в День крещения Руси

© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • День крещения Руси князем Владимиром рассматривается как день подлинного рождения российской нации в ее христианском качестве.
  • Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский подчеркнул важность объединения усилий всех христиан России для солидарного свидетельства ценностей и преодоления современных кризисов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. День крещения Руси князем Владимиром стал днем подлинного рождения российской нации в ее христианском качестве, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
День крещения Руси отмечается 28 июля.
"Для меня День крещения Руси — это точка величайшего исторического разворота. Выбор князя Владимира стал не просто сменой религиозного вектора, а подлинным рождением российской нации в ее христианском качестве. Важно понимать, что крещение народа — это не формальный обряд, а посвящение Богу и принятие высочайшей исторической ответственности", - сказал Ряховский.
Он подчеркнул, что христианские ценности обладают иммунитетом против хаоса, в который погружен современный мир.
"Библия дает прямые и честные ответы на вопросы, в которых светская этика лишь разводит руками. Именно поэтому нам, всем христианам России, православным, католикам, протестантам, жизненно необходимо объединять усилия. Не на уровне административных слияний, а на уровне солидарного свидетельства ценностей. Ведь только консолидированная позиция верующих способна предложить реальный ответ для преодоления современных кризисов", - заключил Ряховский.
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РоссияСергей РяховскийКрещение Руси
 
 
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