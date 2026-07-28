Российская нация родилась в День крещения Руси, заявил лидер РОСХВЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- День крещения Руси князем Владимиром рассматривается как день подлинного рождения российской нации в ее христианском качестве.
- Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский подчеркнул важность объединения усилий всех христиан России для солидарного свидетельства ценностей и преодоления современных кризисов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. День крещения Руси князем Владимиром стал днем подлинного рождения российской нации в ее христианском качестве, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
День крещения Руси отмечается 28 июля.
"Для меня День крещения Руси — это точка величайшего исторического разворота. Выбор князя Владимира стал не просто сменой религиозного вектора, а подлинным рождением российской нации в ее христианском качестве. Важно понимать, что крещение народа — это не формальный обряд, а посвящение Богу и принятие высочайшей исторической ответственности", - сказал Ряховский.
Он подчеркнул, что христианские ценности обладают иммунитетом против хаоса, в который погружен современный мир.
"Библия дает прямые и честные ответы на вопросы, в которых светская этика лишь разводит руками. Именно поэтому нам, всем христианам России, православным, католикам, протестантам, жизненно необходимо объединять усилия. Не на уровне административных слияний, а на уровне солидарного свидетельства ценностей. Ведь только консолидированная позиция верующих способна предложить реальный ответ для преодоления современных кризисов", - заключил Ряховский.