"Нестандартным способом". Кто и как на самом деле крестил Русь

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. В стране отмечают День Крещения Руси. Считается, что судьбоносное событие произошло в 988-м. Однако в последние годы историки находят все больше подтверждений, что в русском государстве уже были и храмы, и священники. А значит, веру могли принять гораздо раньше.
Есть нюанс
"Володимер посла по всему граду, глаголя: "Аще не обрящеться кто заутра на реце, <…> противен мне да будет". Се слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: "Аще бы се не добро было, не бы сего князь и бояре приняли".
Строки из "Повести временных лет" говорят о событиях 6496 года от сотворения мира (988-го от Рождества Христова). И это, пожалуй, самый известный документ, рассказывающий о Крещении Руси.
Репродукция иконы "Крещение Руси"
Но не единственным. Немногие вспомнят о том, что есть еще и послание Константинопольского патриарха Фотия своей пастве.
"Поработив соседние народы, — говорится там, — и через то чрезмерно возгордившись, русы подняли руку на Ромейскую империю. Но теперь и они переменили эллинскую и безбожную веру <…> на чистое христианское учение. <…> И в них возгорелась такая жажда веры и ревность, что они приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды".
Только вот нюанс: этот документ написан в 867 году. А само крещение, как предполагают некоторые историки, произошло еще раньше. И связано было с именами Аскольда и Дира.
По мнению некоторых специалистов, после похода на Царьград дружинники Рюрика привезли с собой византийского епископа. И тот обратил в христианство множество людей. Причем весьма нестандартным способом: на глазах у всех бросил в огонь Евангелие.
© Public domainВиктор Васнецов. "Крещение святого князя Владимира" (1885-1893 годы). Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве
Виктор Васнецов. "Крещение святого князя Владимира" (1885-1893 годы). Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве
"По происшествии достаточного времени, — повествует хронист, — обретен был священный свиток не пострадавшим и не поврежденным и не получившим от огня никакого ущерба. <…> Увидев это <…>, варвары без колебаний начали креститься".
Более того, при Аскольде и Дире, если верить преданию, в Киеве построили первую церковь. Получается, за сто лет до судьбоносного события Русь уже была христианской? И это — заслуга не князя Владимира, а патриарха Фотия?
Желаемое за действительное
Дискуссия на этот счет не утихает. Проблем добавляет и то, что византийские источники нередко противоречат друг другу. Например, в рассказе о "Фотиевом крещении" особенно подчеркивается массовый характер "обращения русов" в новую веру. Однако спустя всего пару десятилетий другой хронист называет киевлян "язычниками темными".
Объяснений тому несколько. По мнению отечественного историка Игоря Фроянова, греки попросту "выдавали желаемое за действительное".
Празднование 1025-летия Крещения Руси
"За преувеличенными слухами о "крещении Руси" и организации русской епархии, — писал ученый в одной из работ на эту тему, — скрывались первые попытки византийских миссионеров проповеди христианства среди восточных славян".
Однако желаемого результата усилия греков не принесли: "Русь еще некоторое время оставалась в лоне язычества".
С другой стороны, известно, что к середине X века многие представители древнерусской знати уже исповедовали христианство. Об этом свидетельствует отрывок из "Повести временных лет" — о заключенном в 944-м мире между князем Игорем и Константинополем.
"Мы же договор этот написали на двух хартиях, — сказано в летописи, — и одна хартия хранится у нас, царей, — на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой — имена послов и купцов ваших. <…> Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись <…> в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней написано, и не нарушать из нее ничего".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Девушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Более того, супруга Игоря — княгиня Ольга — спустя десять лет после его гибели также крестилась. И мало кто знает, что в планах у нее было обратить всю Русь в новую веру. С этой целью даже отправили послов с просьбой прислать епископа. Но не в Византию.
Обратилась к Западу
В X столетии христианство еще не раскололось на православных и католиков. Однако напряжение между западными и восточными общинами зрело. А папа римский и Константинопольский патриарх вели борьбу за зоны влияния — крупнейшие политические образования в Европе. В частности, славянские племена.
В реалиях того времени Ольга хотела не просто крестить свой народ, но и заручиться поддержкой Рима и Византии. И сперва обратилась к Западу.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя
"Послы Елены (имя княгини Ольги в крещении. — Прим. ред.), королевы русов, крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю (Оттону I. — Прим. ред.), притворно, как выяснилось впоследствии (то есть обманом добились аудиенции. — Прим. ред.), просили назначить их народу епископа и священников", — свидетельствует немецкая "Хроника" Регинона Прюмского.
Было решено послать некоего монаха Либуция из аббатства в Майнце. Но он по каким-то причинам до Руси не доехал. Вместо него епископом поставили другого немца — Адальберта, который в 961-м прибыл в Киев. К тому моменту там уже правил сын Ольги Святослав — ярый противник христиан.
"Проповедник был вынужден бежать после того, как убили его спутников", — писал французский историк Жорж Фессель. Религиозная миссия Запада на Руси провалилась.
© Public domainИван Эггинк. "Великий князь Владимир избирает религию" (1822 год). Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Иван Эггинк. "Великий князь Владимир избирает религию" (1822 год). Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Не обошлось без викингов
Спустя почти полтора десятилетия в Киев прибыл исландский монах Торвальд Кодранссон. Здесь он познакомился с соотечественником — Олафом Трюггвасоном (будущим королем Норвегии), служившим в дружине князя Владимира.
По мнению ряда исследователей, миссионер обратил последнего в христианство "по греческому обряду". А тот впоследствии оказал влияние на правителя русов. Косвенно это подтверждает все та же "Повесть временных лет" — там упоминается некий варяг, которому "приснились рай и ад". Не исключено, что позднее Олаф даже отправился послом в Царьград во время знаменитого "выбора веры".
Утверждать это с уверенностью нельзя. Однако к концу X столетия в Киеве и других городах уже существовали христианские общины. А монах Торвальд, как установили специалисты, стал первым епископом Полоцка.
Вид на Днепр
При этом остается неясный момент. Византийские летописи — неизменно точные в датировках — единогласно говорят именно о 988-м как о годе, когда крестилась Русь. Современные специалисты поясняют: Владимирово крещение было политическим актом — обращением в новую веру княжеской аристократии, бояр, дружины и городов.
Что же касается простого народа — процесс мог затянуться на годы и даже десятилетия. Население, особенно сельское, не торопилось расставаться с язычеством.
Тем не менее факт остается фактом: к 988-му христианство уже хорошо знали на Руси. И окончательную точку в этом вопросе поставил князь Владимир. Его решающий вклад в дело христианизации сомнению не подвергается.