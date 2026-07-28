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В Румынии обвинили Дана в попытках дестабилизировать работу правительства - РИА Новости, 28.07.2026
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10:37 28.07.2026 (обновлено: 10:40 28.07.2026)
В Румынии обвинили Дана в попытках дестабилизировать работу правительства

Оппозиция в Румынии возложила вину за политический кризис на президента Дана

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион обвинил президента Румынии Никушора Дана в дестабилизации работы правительства.
  • Социал-демократическая партия отозвала поддержку премьер-министра Илие Боложана, что привело к отставке министров и выражению вотума недоверия, а также к распаду правящей коалиции.
  • Переговоры о формировании новой коалиции сорвались, первая попытка создать правительство в парламенте провалилась 22 июня.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион возложил ответственность за политический кризис в стране на президента Румынии Никушора Дана, обвинив его в попытках дестабилизировать работу правительства, сообщило издание Politico.
Социал-демократическая партия отозвала политическую поддержку премьер-министра, лидера Национально-либеральной партии Илие Боложана, 23 апреля министры партии во главе с лидером СДП Гриндяну подали в отставку, а 5 мая парламент выразил вотум недоверия Боложану. Это привело к распаду правящей коалиции. Первая попытка сформировать правительство в парламенте провалилась 22 июня.
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"Он (Никушор Дан - ред.) устроил беспорядок. Он хотел избавиться от премьера Илие Боложана, но их план оказался не таким уж успешным", - заявил Симион, комментируя срыв переговоров о формировании новой коалиции.
Парламентарий считает, что глава государства вступил в сговор с социал-демократами с целью смещения либерального премьер-министра Боложана, однако эта инициатива не принесла ожидаемых результатов.
На фоне затяжного кризиса позиции центристских сил слабеют. В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты президентских выборов из-за вмешательства иностранных сил, а в повторном голосовании Симион уступил Дану. Сейчас лидер AUR требует доверить решение о будущем страны гражданам на досрочном голосовании.️
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В миреРумынияНикушор ДанPolitico
 
 
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