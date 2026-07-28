В Румынии обвинили Дана в попытках дестабилизировать работу правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион обвинил президента Румынии Никушора Дана в дестабилизации работы правительства.

Социал-демократическая партия отозвала поддержку премьер-министра Илие Боложана, что привело к отставке министров и выражению вотума недоверия, а также к распаду правящей коалиции.

Переговоры о формировании новой коалиции сорвались, первая попытка создать правительство в парламенте провалилась 22 июня.

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион возложил ответственность за политический кризис в стране на президента Румынии Никушора Дана, обвинив его в попытках дестабилизировать работу правительства, сообщило издание Politico.

Социал-демократическая партия отозвала политическую поддержку премьер-министра, лидера Национально-либеральной партии Илие Боложана, 23 апреля министры партии во главе с лидером СДП Гриндяну подали в отставку, а 5 мая парламент выразил вотум недоверия Боложану. Это привело к распаду правящей коалиции. Первая попытка сформировать правительство в парламенте провалилась 22 июня.

"Он ( Никушор Дан - ред.) устроил беспорядок. Он хотел избавиться от премьера Илие Боложана, но их план оказался не таким уж успешным", - заявил Симион, комментируя срыв переговоров о формировании новой коалиции.

Парламентарий считает, что глава государства вступил в сговор с социал-демократами с целью смещения либерального премьер-министра Боложана, однако эта инициатива не принесла ожидаемых результатов.