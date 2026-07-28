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В РПЦ рассказали, в каких случаях можно крестить ребенка без священника - РИА Новости, 28.07.2026
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Религия
 
02:27 28.07.2026 (обновлено: 11:17 28.07.2026)
В РПЦ рассказали, в каких случаях можно крестить ребенка без священника

Протоиерей Козлов: при угрозе жизни крещение может совершить и мирянин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОбряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крещение ребенка в больнице может совершить мирянин, если есть реальная угроза для жизни и нет возможности оперативно связаться со священнослужителем.
  • Как правило, при каждом крупном лечебном заведении есть домовый храм или прикрепленный к нему, и в регистратуре знают, к кому обратиться по вопросу крещения.
  • Если человек выживает, необходимые обряды позже совершает священник.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крещение находящегося в больнице ребенка может совершить мирянин, а не священник, если есть реальная угроза для жизни и нет возможности оперативно связаться со священнослужителем, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"Если нет каких-то абсолютных противопоказаний, ребенка крестят в храме. В особенных случаях крещение ослабленного ребенка, родившегося очень рано, может быть совершено в больнице", - сказал отец Максим Козлов.
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Он отметил, что практически при каждом крупном лечебном заведении есть домовый или прикрепленный к нему храм, "и как правило в регистратуре знают, к кому обратиться".
"В самом крайнем случае - если есть реальная угроза жизни, и нет возможности связаться оперативно со священнослужителем, крещение может совершить мирянин. Причем если человек выживает - неважно, ребенок или взрослый - необходимые обряды позже восполняются священником. Мирянам нельзя крестить просто по неохоте идти в храм или по причине гриппа или насморка", - заключил собеседник агентства.
В России 28 июля отмечают День рещения Руси, которое состоялось в 988 году. Этот праздник с 2010 года является государственной памятной датой. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, а Церковь прославила в лике святых равноапостольных.
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