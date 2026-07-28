В РПЦ рассказали, в каких случаях можно крестить ребенка без священника

Краткий пересказ от РИА ИИ Крещение ребенка в больнице может совершить мирянин, если есть реальная угроза для жизни и нет возможности оперативно связаться со священнослужителем.

Как правило, при каждом крупном лечебном заведении есть домовый храм или прикрепленный к нему, и в регистратуре знают, к кому обратиться по вопросу крещения.

Если человек выживает, необходимые обряды позже совершает священник.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крещение находящегося в больнице ребенка может совершить мирянин, а не священник, если есть реальная угроза для жизни и нет возможности оперативно связаться со священнослужителем, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"Если нет каких-то абсолютных противопоказаний, ребенка крестят в храме. В особенных случаях крещение ослабленного ребенка, родившегося очень рано, может быть совершено в больнице", - сказал отец Максим Козлов.

Он отметил, что практически при каждом крупном лечебном заведении есть домовый или прикрепленный к нему храм, "и как правило в регистратуре знают, к кому обратиться".

"В самом крайнем случае - если есть реальная угроза жизни, и нет возможности связаться оперативно со священнослужителем, крещение может совершить мирянин. Причем если человек выживает - неважно, ребенок или взрослый - необходимые обряды позже восполняются священником. Мирянам нельзя крестить просто по неохоте идти в храм или по причине гриппа или насморка", - заключил собеседник агентства.