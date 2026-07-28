В Нидерландах двух украинцев осудили за вовлечение детей в проституцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к тюремным срокам за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.
- Старшего брата также признали виновным в изготовлении, хранении и распространении материалов с детской порнографией.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к тюремным срокам за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, говорится в постановлении инстанции.
Ранее прокуратура Роттердама потребовала приговорить двух братьев с Украины к 8 и 10 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию пятерых детей.
"Окружной суд Роттердама признал двух братьев виновными (среди прочего) в торговле людьми", - говорится в постановлении на сайте суда.
Осужденными являются два брата-украинца в возрасте 24 и 21 года. Старшего брата также признали виновным в изготовлении, хранении и распространении материалов с детской порнографией. Как следует из материалов дела, братья организовали вовлечение несовершеннолетних в проституцию в доме их отца в городе Маасслейс на западе Нидерландов.
Их жертвами стали пять несовершеннолетних с Украины в возрасте от 13 до 17 лет, которые пребывали в Нидерландах в статусе беженцев и находились в уязвимом положении.
В личных блокнотах старшего брата следователи нашли записи, указывающие на то, что он занимался разработкой планов по заработку денег и вдохновлялся идеями американо-британского блогера Эндрю Тейта.
Старший брат получил 4 года и 2 месяца тюремного заключения, младший - 2 года. Кроме того, суд обязал осужденных выплатить пострадавшим компенсации - от 7220 до 10 950 евро каждому. Сроки оказались значительно короче, чем требовала прокуратура. Суд объяснил это относительно недолгим периодом сексуальной эксплуатации - в большинстве случаев это было несколько недель, а также отсутствием применения физического насилия и угроз в отношении эксплуатируемых.