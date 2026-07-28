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МИД опроверг якобы нарушения Россией воздушного пространства Румынии - РИА Новости, 28.07.2026
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21:50 28.07.2026 (обновлено: 22:01 28.07.2026)
МИД опроверг якобы нарушения Россией воздушного пространства Румынии

Захарова: РФ опровергает якобы нарушения воздушного пространства Румынии

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынские власти обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Румынии беспилотниками и объявили о высылке российского дипломата.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения в адрес России.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва опровергает безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В опубликованном на сайте ведомства комментарии Захаровой говорится, что 27 июля румынские власти предприняли демарш, в ходе которого послу России в Бухаресте были предъявлены безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками и объявлено о высылке российского дипломата.
"Отвергаем эти очередные необоснованные претензии", - говорится в комментарии.
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