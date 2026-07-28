МИД опроверг якобы нарушения Россией воздушного пространства Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынские власти обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Румынии беспилотниками и объявили о высылке российского дипломата.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения в адрес России.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва опровергает безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В опубликованном на сайте ведомства комментарии Захаровой говорится, что 27 июля румынские власти предприняли демарш, в ходе которого послу России в Бухаресте были предъявлены безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками и объявлено о высылке российского дипломата.
"Отвергаем эти очередные необоснованные претензии", - говорится в комментарии.