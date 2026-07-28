ВСУ осознанно били по гражданским автобусам, заявил МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород Белгородской области, пострадали не менее 19 человек.
- В это же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в городе Горловке ДНР, ранения получили пять человек.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ, атакуя автобусы в регионах России, видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек.
В это же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в городе Горловке ДНР – ранения получили пять человек.
"В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с Вооруженными силами России", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.