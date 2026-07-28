МИД России рассказал, о чем говорит атака Киева на иранское судно

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате которого один моряк погиб, еще один получил ранения.

Захарова заявила, что атака Киева на иранское судно свидетельствует о стремлении Украины к расширению географии террористического охвата.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Атаки Киева на иранское коммерческое судно говорят о несомненном стремлении Украины к расширению географии террористического охвата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.