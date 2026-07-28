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ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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14:35 28.07.2026
ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

МО РФ: ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС России
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Минобороны России/MAX
Авиация ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ.
  • Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
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