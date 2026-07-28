ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ.
- Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
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