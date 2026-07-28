ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили на алексеево-дружковском направлении два пункта временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", — сообщили в ведомстве.