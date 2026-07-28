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ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.07.2026
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ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ: ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на алексеево-дружковском направлении.
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили на алексеево-дружковском направлении два пункта временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", — сообщили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что второй пункт временной дислокации, замаскированный в лесополосе, был уничтожен двумя ударными беспилотниками.
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