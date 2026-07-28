Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России атаковали суда с грузами для ВСУ в порту Николаев и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные атаковали суда с грузами для ВСУ в порту Николаев и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа "балкер", — говорится в заявлении.
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В Николаеве под удар попал килектор, добавили в ведомстве.
В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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