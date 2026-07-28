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Минобороны назвало цели ударов в Черном море и Николаевском порту - РИА Новости, 28.07.2026
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09:02 28.07.2026 (обновлено: 16:34 28.07.2026)
Минобороны назвало цели ударов в Черном море и Николаевском порту

ВС РФ поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море и Николаевском порту

© Минобороны России/RTБПЛА поразили два сухогруза в порту Николаев
БПЛА поразили два сухогруза в порту Николаев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Минобороны России/RT
БПЛА поразили два сухогруза в порту Николаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России атаковали суда с грузами для ВСУ в порту Николаев и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные атаковали суда с грузами для ВСУ в порту Николаев и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа "балкер", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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