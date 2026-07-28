В МИД оценили ситуацию в Красном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия призывает страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море, к благоразумию.

По мнению замглавы МИД РФ Георгия Борисенко, эскалация на Ближнем Востоке может привести к значительным ущербам для мировой торговли и глобальной экономики.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия призывает к благоразумию страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Красном море, во избежание значительных ущербов для глобальной экономики, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Дипломат считает, что эскалация на Ближнем Востоке , особенно в Красном море , приведет к значительным ущербам для мировой торговли и для глобальной экономики.

"Поэтому Россия старается призывать все государства, которые так или иначе вовлечены в происходящее, проявлять благоразумие и подумать о том, что необходимо добиваться урегулирования любых спорных моментов за столом переговоров", - сказал Борисенко газете "Известия"

Источник в местных органах власти 24 июля сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.