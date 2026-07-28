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В МИД оценили ситуацию в Красном море - РИА Новости, 28.07.2026
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00:59 28.07.2026 (обновлено: 01:04 28.07.2026)
В МИД оценили ситуацию в Красном море

Борисенко: Россия призвала к благоразумию причастных к ситуации в Красном море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море, к благоразумию.
  • По мнению замглавы МИД РФ Георгия Борисенко, эскалация на Ближнем Востоке может привести к значительным ущербам для мировой торговли и глобальной экономики.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия призывает к благоразумию страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Красном море, во избежание значительных ущербов для глобальной экономики, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
Дипломат считает, что эскалация на Ближнем Востоке, особенно в Красном море, приведет к значительным ущербам для мировой торговли и для глобальной экономики.
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"Поэтому Россия старается призывать все государства, которые так или иначе вовлечены в происходящее, проявлять благоразумие и подумать о том, что необходимо добиваться урегулирования любых спорных моментов за столом переговоров", - сказал Борисенко газете "Известия".
Источник в местных органах власти 24 июля сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.
Кроме того, ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.
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