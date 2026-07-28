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Россияне назвали самый востребованный навык, который хотели бы освоить - РИА Новости, 28.07.2026
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09:05 28.07.2026
Россияне назвали самый востребованный навык, который хотели бы освоить

ИИ стал самым востребованным навыком, который хотят освоить россияне

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, его выбрали 58% участников исследования.
  • Главным стимулом к обучению для 60% участников стало желание изменить карьерный путь.
  • 77% участников согласны с тем, что самообразование (книги и курсы) дополняет фундаментальные знания, полученные в вузах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, следует из результатов исследования книжного сервиса "КИОН Строки" и образовательного холдинга Skillbox, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Главным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, стал искусственный интеллект - его выбрали 58% участников. По 40% интересуются дизайном и творчеством, а также программированием и новыми технологиями. Иностранные языки хотят освоить 30% респондентов, маркетинг и PR - 22%", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в исследовании, главным стимулом к обучению стало желание изменить карьерный путь: 60% участников начинают учиться, чтобы сменить профессию или найти более высокооплачиваемую работу. Еще 51% делают это из любопытства и желания расширить кругозор, 30% обращаются к новым знаниям в периоды стресса и сложных жизненных обстоятельств, а 20% - чтобы освоить новое хобби.
При этом книги остаются важным инструментом самообразования: 69% участников читают их, чтобы глубже разобраться в новой теме, 33% - для решения конкретной проблемы, а 32% - чтобы освоить новую профессию. Кроме того, 37% респондентов предпочитают онлайн-курсы, а 29% используют нейросети для изучения новых тем.
"Семьдесят семь процентов участников полностью или скорее согласны с тем, что вузы дают фундаментальные знания, а прикладные навыки помогают получать книги и курсы. Для большинства самообразование становится продолжением образования, а не его альтернативой", - добавляется в исследовании.
Согласно исследованию, среди книг, мотивирующих к обучению, лидируют "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, "Внутренняя опора" Анны Бабич и "Думай и богатей" Наполеона Хилла.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1200 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих преимущественно в городах-миллионниках.
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ТехнологииРоссияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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