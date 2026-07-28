Мишустин призвал укреплять независимость железнодорожной отрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о необходимости укрепления независимости железнодорожной отрасли в условиях санкций.
- Мишустин подчеркнул важность ускорения технологического развития и внедрения инновационных решений в железнодорожной отрасли.
- Премьер-министр отметил необходимость повышения качества обучения специалистов в железнодорожных техникумах и вузах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия должна укреплять независимость железнодорожной отрасли в условиях санкций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник председатель правительства встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
"Важно работать над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций. Безусловно, для этого надо ускорять темпы технологического развития всей отрасли в целом, активнее развивать передовые технологии, инновационные решения, но и в целом укреплять свою независимость в условиях санкционного давления", - сказал Мишустин на встрече.
Премьер-министр отметил, что здесь особая роль отводится подготовке квалифицированных специалистов.
"Необходимо усиливать качество их обучения на базе железнодорожных техникумов, вузов. Главное, чтобы молодые люди проявляли интерес таким профессиям", - подчеркнул Мишустин.