Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал укреплять независимость железнодорожной отрасли - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 28.07.2026 (обновлено: 10:47 28.07.2026)
Мишустин призвал укреплять независимость железнодорожной отрасли

Мишустин призвал укреплять независимость ж/д отрасли в условиях санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о необходимости укрепления независимости железнодорожной отрасли в условиях санкций.
  • Мишустин подчеркнул важность ускорения технологического развития и внедрения инновационных решений в железнодорожной отрасли.
  • Премьер-министр отметил необходимость повышения качества обучения специалистов в железнодорожных техникумах и вузах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия должна укреплять независимость железнодорожной отрасли в условиях санкций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник председатель правительства встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
"Важно работать над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций. Безусловно, для этого надо ускорять темпы технологического развития всей отрасли в целом, активнее развивать передовые технологии, инновационные решения, но и в целом укреплять свою независимость в условиях санкционного давления", - сказал Мишустин на встрече.
Премьер-министр отметил, что здесь особая роль отводится подготовке квалифицированных специалистов.
"Необходимо усиливать качество их обучения на базе железнодорожных техникумов, вузов. Главное, чтобы молодые люди проявляли интерес таким профессиям", - подчеркнул Мишустин.
Электричка на МЦД - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В России утвердили концепцию развития перевозок в пригородном ж/д сообщении
6 мая, 15:03
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала