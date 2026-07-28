МИД России озвучил планы по увеличению турпотока из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия планирует довести объем туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году.

По итогам 2025 года турпоток между Россией и Китаем вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует довести объем туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас имеются планы по доведению объема туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, причем на Дальний Восток , как ожидается, придется 1,8 миллиона. В настоящее время на китайское направление приходится три четверти всего иностранного турпотока в ДФО", - сказал он в интервью порталу Arctic.ru.

По словам дипломата, введение Россией и Китаем на взаимной основе безвизового режима въезда "придало мощный стимул двусторонним туристическим обменам".