МИД России озвучил планы по увеличению турпотока из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует довести объем туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году.
- По итогам 2025 года турпоток между Россией и Китаем вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует довести объем туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"У нас имеются планы по доведению объема туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, причем на Дальний Восток, как ожидается, придется 1,8 миллиона. В настоящее время на китайское направление приходится три четверти всего иностранного турпотока в ДФО", - сказал он в интервью порталу Arctic.ru.
По словам дипломата, введение Россией и Китаем на взаимной основе безвизового режима въезда "придало мощный стимул двусторонним туристическим обменам".
"По итогам 2025 года турпоток между нашими странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. В первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50% в годовом выражении", - добавил он.