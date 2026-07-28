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В Самаре обсудят нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - РИА Новости, 28.07.2026
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10:30 28.07.2026
В Самаре обсудят нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Совещание по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" пройдет в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Межокружное совещание по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" пройдет 31 июля в Самаре, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"31 июля в Самаре состоится межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов. Организаторами мероприятия выступают Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Правительство Самарской области при участии Минпромторга России и Минсельхоза России", - говорится в сообщении.
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В рамках совещания запланирована насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет пленарное заседание, в ходе которого участники обсудят ход реализации национального проекта, итоги прошедшего года, а также определят цели и задачи на предстоящий период. С докладами выступят представители федеральных органов исполнительной власти, аппаратов полномочных представителей Президента России в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также руководство РЭЦ. Центральной темой пленарной дискуссии станут перспективы развития экспортной деятельности и достижение целевых показателей нацпроекта.
Особое внимание на совещании будет уделено сессии по защите промежуточных результатов внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0). Руководители региональных органов исполнительной власти ПФО и УФО представят отчеты о внедрении инструментов обновленного стандарта на повышенных уровнях, который с начала 2026 года внедряется в российских регионах. РЭС 3.0 представляет собой комплекс из 15 инструментов, ориентированных на повышение эффективности региональной экспортной инфраструктуры и практическое применение мер поддержки бизнеса. Каждый инструмент предполагает возможность внедрения на одном из трех уровней: базовый, повышенный и максимальный. Регион самостоятельно выбирает уровень, на котором внедряется тот или иной инструмент РЭС 3.0.
Параллельно с основной сессией состоится клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний Приволжского и Уральского федеральных округов. В формате прямого диалога предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности с представителями РЭЦ и федеральных министерств.
В рамках межокружного совещания также состоится сессия РЭЦ и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам оформления сертификатов о происхождении товара с использованием цифровых инструментов платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). В ходе сессии организаторы проведут демонстрацию работы сервиса по выдаче сертификатов на платформе. Участники, представители региональных ТПП, эксперты и предприниматели-экспортеры, смогут ознакомиться с преимуществами цифрового оформления документов и получить ответы на вопросы, касающиеся работы сервиса.
Цель проведения подобных окружных совещаний – создание эффективной системы координации между федеральными и региональными органами власти, а также прямая коммуникация с бизнес-сообществом. Мероприятия позволяют вырабатывать решения для успешного развития региональных экспортеров, собирать инициативы для создания новых и корректировки существующих мер поддержки предприятий, а также обмениваться лучшими практиками между субъектами Российской Федерации.
Межокружное совещание в Самаре станет первым из серии запланированных мероприятий в 2026 году, которые охватят все федеральные округа страны. В ближайшее время состоятся еще четыре подобных совещания. Таким образом, будет обеспечено комплексное обсуждение вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" во всех субъектах Российской Федерации.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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