В Самаре обсудят нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Межокружное совещание по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" пройдет 31 июля в Самаре, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"31 июля в Самаре состоится межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов. Организаторами мероприятия выступают Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Правительство Самарской области при участии Минпромторга России и Минсельхоза России", - говорится в сообщении.

В рамках совещания запланирована насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет пленарное заседание, в ходе которого участники обсудят ход реализации национального проекта, итоги прошедшего года, а также определят цели и задачи на предстоящий период. С докладами выступят представители федеральных органов исполнительной власти, аппаратов полномочных представителей Президента России в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также руководство РЭЦ. Центральной темой пленарной дискуссии станут перспективы развития экспортной деятельности и достижение целевых показателей нацпроекта.

Особое внимание на совещании будет уделено сессии по защите промежуточных результатов внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0). Руководители региональных органов исполнительной власти ПФО и УФО представят отчеты о внедрении инструментов обновленного стандарта на повышенных уровнях, который с начала 2026 года внедряется в российских регионах. РЭС 3.0 представляет собой комплекс из 15 инструментов, ориентированных на повышение эффективности региональной экспортной инфраструктуры и практическое применение мер поддержки бизнеса. Каждый инструмент предполагает возможность внедрения на одном из трех уровней: базовый, повышенный и максимальный. Регион самостоятельно выбирает уровень, на котором внедряется тот или иной инструмент РЭС 3.0.

Параллельно с основной сессией состоится клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний Приволжского и Уральского федеральных округов. В формате прямого диалога предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности с представителями РЭЦ и федеральных министерств.

В рамках межокружного совещания также состоится сессия РЭЦ и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам оформления сертификатов о происхождении товара с использованием цифровых инструментов платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). В ходе сессии организаторы проведут демонстрацию работы сервиса по выдаче сертификатов на платформе. Участники, представители региональных ТПП, эксперты и предприниматели-экспортеры, смогут ознакомиться с преимуществами цифрового оформления документов и получить ответы на вопросы, касающиеся работы сервиса.

Цель проведения подобных окружных совещаний – создание эффективной системы координации между федеральными и региональными органами власти, а также прямая коммуникация с бизнес-сообществом. Мероприятия позволяют вырабатывать решения для успешного развития региональных экспортеров, собирать инициативы для создания новых и корректировки существующих мер поддержки предприятий, а также обмениваться лучшими практиками между субъектами Российской Федерации.

Межокружное совещание в Самаре станет первым из серии запланированных мероприятий в 2026 году, которые охватят все федеральные округа страны. В ближайшее время состоятся еще четыре подобных совещания. Таким образом, будет обеспечено комплексное обсуждение вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" во всех субъектах Российской Федерации.