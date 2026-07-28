Транспортный тоннель на северо-западе столицы будет отремонтирован

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят текущий ремонт Тушинского транспортного тоннеля на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Начали ремонт Тушинского тоннеля, который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Работы разделены на два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон сооружения", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит более 5 тысяч квадратных метров", - добавил он.