Более 1,4 тыс дворов отремонтировали в Москве в 2026 году

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 1,4 тысячи дворовых территорий в этом году в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. В рамках программы этого года уже отремонтировали более 1,4 тысячи дворов, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в рамках проектов обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, проводят озеленение.

"Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняем или оборудуем новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.