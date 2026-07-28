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Более 1,4 тыс дворов отремонтировали в Москве в 2026 году - РИА Новости, 28.07.2026
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Более 1,4 тыс дворов отремонтировали в Москве в 2026 году

В Москве отремонтировали более 1,4 тысячи дворовых территорий в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщины отдыхают на лавочке в Москве
Женщины отдыхают на лавочке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщины отдыхают на лавочке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 1,4 тысячи дворовых территорий в этом году в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. В рамках программы этого года уже отремонтировали более 1,4 тысячи дворов, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в рамках проектов обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, проводят озеленение.
"Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняем или оборудуем новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы привели в порядок. Они оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением.
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