Пострадавший при атаке в Керчи мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

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"<...> мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое", - написала в своем Telegram-канале Курлаева.