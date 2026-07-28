Пострадавший при атаке в Керчи мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на Керчь пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
- Состояние 9-летнего мальчика, пострадавшего при атаке дрона в Керчи, крайне тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Состояние раненого в результате атаки дрона ВСУ на Керчь ребенка крайне тяжелое, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
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"<...> мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое", - написала в своем Telegram-канале Курлаева.
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