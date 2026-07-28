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Пострадавший при атаке в Керчи мальчик находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.07.2026
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19:44 28.07.2026
Пострадавший при атаке в Керчи мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

Курлаева: состояние ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Керчи крайне тяжелое

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на Керчь пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
  • Состояние 9-летнего мальчика, пострадавшего при атаке дрона в Керчи, крайне тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Состояние раненого в результате атаки дрона ВСУ на Керчь ребенка крайне тяжелое, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
Целая семья пострадала в результате атаки БПЛА на домовладение в Керчи, четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Общее число пострадавших в городе от атаки выросло до шести.
«

"<...> мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое", - написала в своем Telegram-канале Курлаева.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКерчьРеспублика КрымОльга КурлаеваОлег КрючковВооруженные силы Украины
 
 
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