Самолет-разведчик США совершает полет вдоль границы Калинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль наземной границы Калининградской области.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик во вторник совершает полет вдоль наземной границы Калинградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии , где он базируется. Он долетел до района польского Гданьска , после чего начал курсировать на отдалении примерно в 50 километров от границы российского анклава до литовской Клайпеды и обратно.

Обычно этот же борт летает просто вокруг российского региона, однако в этот раз он летает над морем, разворачиваясь на границе суши.

Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также над Черным морем вдоль Крыма до Сочи. 27 июля он был замечен именно там.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

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