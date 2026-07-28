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Самолет-разведчик США совершает полет вдоль границы Калинградской области - РИА Новости, 28.07.2026
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13:44 28.07.2026 (обновлено: 14:27 28.07.2026)
Самолет-разведчик США совершает полет вдоль границы Калинградской области

Bombardier ARTEMIS II совершает полет вдоль границы Калинградской области

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль наземной границы Калининградской области.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик во вторник совершает полет вдоль наземной границы Калинградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, где он базируется. Он долетел до района польского Гданьска, после чего начал курсировать на отдалении примерно в 50 километров от границы российского анклава до литовской Клайпеды и обратно.
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Обычно этот же борт летает просто вокруг российского региона, однако в этот раз он летает над морем, разворачиваясь на границе суши.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также над Черным морем вдоль Крыма до Сочи. 27 июля он был замечен именно там.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
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