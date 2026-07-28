Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя предлагаемая заработная плата кузнецам составила 130 967 рублей в месяц.

Лидером по росту числа вакансий стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137 200 рублей в месяц.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работодатели в среднем предлагают кандидатам чуть более 130 тысяч рублей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).

"За первое полугодие 2026 года кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая заработная плата составила 130 967 рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий.

Кузнецы занимаются обработкой металла методом ковки, изготовлением изделий из стали, меди, алюминия и других металлов. Работодатели требуют наличия среднего профессионального образования, опыта от 1 до 3 лет, знания технологических процессов, умения работать с чертежами и инструментом.

Для ряда позиций необходим разряд (от 3-го до 6-го) и допуски. При этом в условиях дефицита кадров компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта с обучением на рабочем месте, отмечают аналитики.

"Лидером стала Нижегородская область , где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137 200 рублей в месяц. На втором месте - Свердловская область с ростом числа вакансий на 70% и средней зарплатой 72 500 рублей в месяц. Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 000 рублей в месяц", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова.