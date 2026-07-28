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Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года - РИА Новости, 28.07.2026
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05:55 28.07.2026 (обновлено: 10:27 28.07.2026)
Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года

В России число вакансий для кузнецов выросло на 141 процент в первом полугодии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКузнец
Кузнец - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Средняя предлагаемая заработная плата кузнецам составила 130 967 рублей в месяц.
  • Лидером по росту числа вакансий стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137 200 рублей в месяц.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работодатели в среднем предлагают кандидатам чуть более 130 тысяч рублей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"За первое полугодие 2026 года кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая заработная плата составила 130 967 рублей в месяц", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий.
Кузнецы занимаются обработкой металла методом ковки, изготовлением изделий из стали, меди, алюминия и других металлов. Работодатели требуют наличия среднего профессионального образования, опыта от 1 до 3 лет, знания технологических процессов, умения работать с чертежами и инструментом.
Для ряда позиций необходим разряд (от 3-го до 6-го) и допуски. При этом в условиях дефицита кадров компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта с обучением на рабочем месте, отмечают аналитики.
"Лидером стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137 200 рублей в месяц. На втором месте - Свердловская область с ростом числа вакансий на 70% и средней зарплатой 72 500 рублей в месяц. Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 000 рублей в месяц", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова.
Он отметил, что эти регионы являются крупными промышленными центрами с развитым машиностроением и металлообработкой, что формирует устойчивый спрос на кузнецов. При этом стоит учитывать, что фактический уровень дохода зависит от многих факторов: сложности работ, опыта и формата занятости, добавил Губанов.
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