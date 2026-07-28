Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

Над Калужской областью сбили девять украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Девять украинских БПЛА сбили над Калужской областью утром во вторник.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Девять украинских БПЛА сбили над Калужской областью утром во вторник, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня утром силами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территориями Жиздринского, Козельского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов", - написал Шапша в своем канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что на местах работают оперативные группы.