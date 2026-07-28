Над Калужской областью сбили девять украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять украинских БПЛА сбили над Калужской областью утром во вторник.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Девять украинских БПЛА сбили над Калужской областью утром во вторник, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он отметил, что на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - отметил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18