Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.
- Все оперативные службы работают в усиленном режиме.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме.
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