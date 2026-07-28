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Путин поздравил 104-ю бригаду управления с присвоением звания "гвардейская" - РИА Новости, 28.07.2026
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19:16 28.07.2026
Путин поздравил 104-ю бригаду управления с присвоением звания "гвардейская"

Путин: присвоение 104-й бригаде наименования "гвардейская" — признание ее заслуг

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил 104-ю Клужскую орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаду управления с присвоением почетного наименования "гвардейская".
  • Глава государства отметил особые заслуги, массовый героизм и отвагу бригады в ходе СВО.
  • Путин выразил уверенность в том, что воины бригады будут и впредь с честью служить России и обеспечивать безопасность граждан.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 104-ю Клужскую орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаду управления с присвоением почетного наименования "гвардейская", назвав это признанием особых заслуг.
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"Поздравляю вас с присвоением 104-й Клужской орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде управления почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что действия бригады в ходе СВО стали образцом храбрости, самоотверженности и профессионализма. Президент выразил уверенность в том, что воины бригады будут и впредь с честью служить России и обеспечивать безопасность граждан.
"Желаю командованию и личному составу 104-й гвардейской Клужской орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады управления крепкого здоровья и успехов", - заключил Путин.
Ранее указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, 104-й бригаде управления присвоено почетное наименование "гвардейская".
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