Путин поздравил 104-ю бригаду управления с присвоением звания "гвардейская"

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"Поздравляю вас с присвоением 104-й Клужской орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде управления почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.