Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил 430-й мотострелковый полк с присвоением почетного наименования "гвардейский".
- Президент отметил умелые и решительные действия полка в ходе специальной военной операции.
- Путин выразил уверенность в дальнейшей верности воинов-гвардейцев присяге и их готовности служить Родине.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 430-го мотострелкового полка с получением почетного наименования "гвардейский", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с присвоением 430-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский", - говорится в тексте телеграммы.
Президент отметил умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, их храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм.
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"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - подчеркнул Путин.
Лидер России выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
Глава государства также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.
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1 июня, 20:09