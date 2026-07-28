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Путин поздравил Наталию Белохвостикову с юбилеем - РИА Новости, 28.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 28.07.2026
Путин поздравил Наталию Белохвостикову с юбилеем

Путин поздравил Белохвостикову и отметил, что она принадлежит к плеяде мастеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Белохвостикова
Актриса Наталья Белохвостикова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Наталья Белохвостикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил Наталию Белохвостикову с юбилеем.
  • В поздравительной телеграмме президент отметил, что актриса принадлежит к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киноактрису и народную артистку России Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив, что актриса принадлежит к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса, народная артистка РСФСР Белохвостикова отмечает во вторник 75-летие.
«
"Уважаемая Наталия Николаевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания", - говорится в телеграмме.
Президент также пожелал актрисе доброго здоровья и всего наилучшего.
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КультураРоссияРСФСРНаталья БелохвостиковаВладимир Путин
 
 
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