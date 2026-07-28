Путин поздравил Наталию Белохвостикову с юбилеем

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"Уважаемая Наталия Николаевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания", - говорится в телеграмме.