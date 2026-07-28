Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил Наталию Белохвостикову с юбилеем.
- В поздравительной телеграмме президент отметил, что актриса принадлежит к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киноактрису и народную артистку России Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив, что актриса принадлежит к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса, народная артистка РСФСР Белохвостикова отмечает во вторник 75-летие.
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"Уважаемая Наталия Николаевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания", - говорится в телеграмме.
Президент также пожелал актрисе доброго здоровья и всего наилучшего.
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