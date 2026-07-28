Путин назначил нового посла России в королевстве Тонга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин назначил Станислава Кранса послом России в Королевстве Тонга.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса послом РФ в Королевстве Тонга по совместительству, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Тонга по совместительству", - говорится в указе.
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