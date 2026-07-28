Путин назначил Дульяна послом в Чаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Дульян назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад.
- Владимир Соколенко освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Чад.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Дульяна послом России в Республике Чад, освободив от этой должности Владимира Соколенко, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Дульяна Максима Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад", - говорится в документе.
"Освободить Соколенко Владимира Григорьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Чад", - говорится в документе.
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