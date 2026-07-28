Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмового взвода рассказал о созвоне с Путиным из Константиновки - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 28.07.2026 (обновлено: 17:06 28.07.2026)
Командир штурмового взвода рассказал о созвоне с Путиным из Константиновки

Командир штурмового взвода рассказал о звонке Путину из центра Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Константиновка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин связался с командиром штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз после освобождения Константиновки.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично связался с ним после освобождения центрального района Константиновки.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
В тот же вечер федеральные телеканалы показали запись разговора президента России с командиром штурмового подразделения Эльдаром Куконбековым, который доложил, что взвод выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы, а также овладел семью административными зданиями.
Российских бойцов с флагами в освобожденных районах Константиновки показали в Минобороны России. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Путину показали кадры из Константиновки
4 июля, 11:11
Военнослужащие основательно подготовились к этому событию, отметил он.
"Парни "контролили" небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно с центра Константиновки, в районе площади Победы", - рассказал Киргиз.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. До начала активных боевых действий в городе проживало почти 80 тысяч человек. Представляет собой транзитный железнодорожный узел и имеет ряд металлургических, химических, пищевых и других предприятий, среди которых стекольный, чугунолитейный и химические заводы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Житель Константиновки рассказал о налете боевиков ВСУ на один из домов
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала