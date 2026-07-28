Командир штурмового взвода рассказал о созвоне с Путиным из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин связался с командиром штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз после освобождения Константиновки.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
- Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично связался с ним после освобождения центрального района Константиновки.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
В тот же вечер федеральные телеканалы показали запись разговора президента России с командиром штурмового подразделения Эльдаром Куконбековым, который доложил, что взвод выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы, а также овладел семью административными зданиями.
Путину показали кадры из Константиновки
4 июля, 11:11
Военнослужащие основательно подготовились к этому событию, отметил он.
"Парни "контролили" небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно с центра Константиновки, в районе площади Победы", - рассказал Киргиз.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. До начала активных боевых действий в городе проживало почти 80 тысяч человек. Представляет собой транзитный железнодорожный узел и имеет ряд металлургических, химических, пищевых и других предприятий, среди которых стекольный, чугунолитейный и химические заводы.