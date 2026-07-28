Командир штурмового взвода рассказал о созвоне с Путиным из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин связался с командиром штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз после освобождения Константиновки.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.

Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично связался с ним после освобождения центрального района Константиновки.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

В тот же вечер федеральные телеканалы показали запись разговора президента России с командиром штурмового подразделения Эльдаром Куконбековым, который доложил, что взвод выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы, а также овладел семью административными зданиями.

Военнослужащие основательно подготовились к этому событию, отметил он.

"Парни "контролили" небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно с центра Константиновки, в районе площади Победы", - рассказал Киргиз.