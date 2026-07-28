Путин назначил нового посла России в Анголе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Брянцев назначен послом России в Анголе.
- Он также назначен послом России в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе, а также чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи по совместительству, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Брянцева Александра Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ангола", - говорится в указе.