Путин назначил нового посла России в Анголе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе, а также чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи по совместительству, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.