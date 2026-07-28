Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание президентом России Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.

"Что ж, Россия умудряется набрать 2,4 миллиона солдат для родины, в то время как Германия даже танковую бригаду в Литве сформировать не может", — написал один из комментаторов.

"Отцепитесь от России. Эта ненависть поистине невыносима и чрезмерна", — отметил другой.

"Это не приведет ни к чему хорошему для Украины", — поделился мнением еще один пользователь.

"Эта война — фиаско для Европы! Слишком много людей уже погибло. Давно пора начать серьезный диалог с Россией", — резюмировали читатели.

В понедельник Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих.