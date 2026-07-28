Рейтинг@Mail.ru
"Давно пора". Новое решение Путина вызвало переполох в Германии - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 28.07.2026

"Давно пора". Новое решение Путина вызвало переполох в Германии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание президентом России Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.
"Что ж, Россия умудряется набрать 2,4 миллиона солдат для родины, в то время как Германия даже танковую бригаду в Литве сформировать не может", — написал один из комментаторов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Европа не успеет подготовиться к защите Украины, считают в ЕК
Вчера, 11:02
"Отцепитесь от России. Эта ненависть поистине невыносима и чрезмерна", — отметил другой.
"Это не приведет ни к чему хорошему для Украины", — поделился мнением еще один пользователь.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе
Вчера, 13:36
"Эта война — фиаско для Европы! Слишком много людей уже погибло. Давно пора начать серьезный диалог с Россией", — резюмировали читатели.
В понедельник Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч. Как отмечается, это связано с созданием военно-строительных подразделений.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Последний шанс для Берлина". На что решился Мерц
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияЛитваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала