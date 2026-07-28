"Давно пора". Новое решение Путина вызвало переполох в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают подписание президентом России Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооруженных сил.
"Отцепитесь от России. Эта ненависть поистине невыносима и чрезмерна", — отметил другой.
"Это не приведет ни к чему хорошему для Украины", — поделился мнением еще один пользователь.
"Эта война — фиаско для Европы! Слишком много людей уже погибло. Давно пора начать серьезный диалог с Россией", — резюмировали читатели.
В понедельник Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч. Как отмечается, это связано с созданием военно-строительных подразделений.