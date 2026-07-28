Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси и именинами.

В поздравлении патриарх отметил внимание государства к делам Русской православной церкви и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира Крестителя Руси.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами, отметив внимание государства к делам Русской православной церкви.

День крещения Руси отмечается в день памяти святого князя Владимира Крестителя Руси 28 июля.

"Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор - принял христианство... Отрадно видеть, что, вдохновляясь примером святого князя, защитника Отечества и поборника православия, Вы последовательно отстаиваете суверенитет нашей страны, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии, заботитесь не только о материальном, но и о духовном благополучии сограждан", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ

Патриарх отметил, что князь Владимир, проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, он на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа, основой нашей национальной культуры и традиций.

Предстоятель выразил признательность президенту за неизменное внимании к служению Русской православной церкви.

"Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа, утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, непреходящих идеалов милосердия, добра и справедливости", - сказано в поздравлении.