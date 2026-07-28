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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2026
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Религия
 
09:59 28.07.2026
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси и именинами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси и именинами.
  • В поздравлении патриарх отметил внимание государства к делам Русской православной церкви и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
  • День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира Крестителя Руси.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами, отметив внимание государства к делам Русской православной церкви.
День крещения Руси отмечается в день памяти святого князя Владимира Крестителя Руси 28 июля.
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"Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор - принял христианство... Отрадно видеть, что, вдохновляясь примером святого князя, защитника Отечества и поборника православия, Вы последовательно отстаиваете суверенитет нашей страны, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии, заботитесь не только о материальном, но и о духовном благополучии сограждан", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что князь Владимир, проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, он на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа, основой нашей национальной культуры и традиций.
Предстоятель выразил признательность президенту за неизменное внимании к служению Русской православной церкви.
"Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа, утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, непреходящих идеалов милосердия, добра и справедливости", - сказано в поздравлении.
Патриарх Кирилл пожелал президенту крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества.
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