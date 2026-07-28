В аэропорту Пскова сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Ярославля ввели ограничения
Вчера, 09:23