Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вводит законодательные изменения, которые, по словам депутата Дианы Караман, приведут к поощрению пропаганды ЛГБТ* в школах.

Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии планирует опротестовать новый закон, считая его противоречащим нормам молдавского общества.

КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вводит законодательные изменения, которые приведут к поощрению пропаганды ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) в школах, заявила РИА Новости депутат парламента, председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Парламент Молдавии во вторник одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает, что национальная система в области предотвращения и борьбы с дискриминацией будет пересмотрена в соответствии с европейскими стандартами. Закон об обеспечении равенства будет дополнен запретами на дискриминацию по критериям пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, уровня грамотности и статуса проживания.

"ПДС пыталась скрыть, что с помощью этого законопроекта они хотят ввести новые понятия, в результате чего, детям в школах будут рассказывать, что существуют не только мужчины и женщины, но и другие гендеры, "средний род". Речь идет о пропаганде ЛГБТ*, мы готовы с этим бороться", - добавила Караман.

Она подчеркнула, что Компартия опротестует этот закон, поскольку он противоречит нормам молдавского общества.

"Власти показали, что их не интересует, нужны ли подобные законы Молдавии, поскольку ради грантов и кредитов они готовы торговать традиционными ценностями", - добавила депутат.

В июне этого года ряд проевропейских общественных движений и политических партий, включая партию "Действие и солидарность", провели акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня. Одним из основных требований представителей ЛГБТ* в республике в этом году было признание однополых браков.