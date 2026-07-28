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Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 28.07.2026
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19:22 28.07.2026
Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*

Караман: власти Молдавии хотят навязать ЛГБТ-пропаганду школам

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Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вводит законодательные изменения, которые, по словам депутата Дианы Караман, приведут к поощрению пропаганды ЛГБТ* в школах.
  • Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии планирует опротестовать новый закон, считая его противоречащим нормам молдавского общества.
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вводит законодательные изменения, которые приведут к поощрению пропаганды ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) в школах, заявила РИА Новости депутат парламента, председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Парламент Молдавии во вторник одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает, что национальная система в области предотвращения и борьбы с дискриминацией будет пересмотрена в соответствии с европейскими стандартами. Закон об обеспечении равенства будет дополнен запретами на дискриминацию по критериям пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, уровня грамотности и статуса проживания.
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"ПДС пыталась скрыть, что с помощью этого законопроекта они хотят ввести новые понятия, в результате чего, детям в школах будут рассказывать, что существуют не только мужчины и женщины, но и другие гендеры, "средний род". Речь идет о пропаганде ЛГБТ*, мы готовы с этим бороться", - добавила Караман.
Она подчеркнула, что Компартия опротестует этот закон, поскольку он противоречит нормам молдавского общества.
"Власти показали, что их не интересует, нужны ли подобные законы Молдавии, поскольку ради грантов и кредитов они готовы торговать традиционными ценностями", - добавила депутат.
В июне этого года ряд проевропейских общественных движений и политических партий, включая партию "Действие и солидарность", провели акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня. Одним из основных требований представителей ЛГБТ* в республике в этом году было признание однополых браков.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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