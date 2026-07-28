Стартовал проект "Петербургский сувенир", объединивший локальные бренды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Проект "Петербургский сувенир", объединивший более 40 локальных брендов, стартовал в Северной столице, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Открылась первая торговая площадка городского проекта "Петербургский сувенир". Она объединила более 40 локальных брендов — от сувениров и аксессуаров до предметов интерьера. Каждое изделие создано петербургскими дизайнерами, мастерами и производителями и несет в себе характер и атмосферу Северной столицы", - говорится в сообщении.

Главная цель проекта — повысить узнаваемость локальных брендов, помочь им найти новых покупателей и дать импульс для дальнейшего развития.

Участие в проекте для предпринимателей и самозанятых бесплатное. При отборе приоритет отдавался товарам, которые наиболее ярко отражают образ Петербурга.

По словам губернатора города Александра Беглова, проект "Петербургский сувенир" имеет большую социальную значимость и способствует сохранению культурного наследия, поддерживает малый бизнес и самозанятых.

"Сегодня доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Петербурга уже составляет почти 5%, а на федеральном уровне поставлена задача нарастить ее до 6% к 2030 году. Поддерживая локальных производителей, мы укрепляем малый бизнес, создаем рабочие места и напрямую влияем на устойчивость городской экономики", - отметил Беглов.