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Стартовал проект "Петербургский сувенир", объединивший локальные бренды - РИА Новости, 28.07.2026
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14:13 28.07.2026
Стартовал проект "Петербургский сувенир", объединивший локальные бренды

Стартовал проект "Петербургский сувенир", собравший более 40 локальных брендов

© РИА Новости / Мария СеливановаТарелки в сувенирном магазине
Тарелки в сувенирном магазине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Тарелки в сувенирном магазине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Проект "Петербургский сувенир", объединивший более 40 локальных брендов, стартовал в Северной столице, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Открылась первая торговая площадка городского проекта "Петербургский сувенир". Она объединила более 40 локальных брендов — от сувениров и аксессуаров до предметов интерьера. Каждое изделие создано петербургскими дизайнерами, мастерами и производителями и несет в себе характер и атмосферу Северной столицы", - говорится в сообщении.
Главная цель проекта — повысить узнаваемость локальных брендов, помочь им найти новых покупателей и дать импульс для дальнейшего развития.
Участие в проекте для предпринимателей и самозанятых бесплатное. При отборе приоритет отдавался товарам, которые наиболее ярко отражают образ Петербурга.
По словам губернатора города Александра Беглова, проект "Петербургский сувенир" имеет большую социальную значимость и способствует сохранению культурного наследия, поддерживает малый бизнес и самозанятых.
"Сегодня доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Петербурга уже составляет почти 5%, а на федеральном уровне поставлена задача нарастить ее до 6% к 2030 году. Поддерживая локальных производителей, мы укрепляем малый бизнес, создаем рабочие места и напрямую влияем на устойчивость городской экономики", - отметил Беглов.
Проект "Петербургский сувенир" не ограничится одной точкой продаж. В планах — представлять продукцию участников на городских праздниках, ярмарках, выставках, а также на площадках музеев, театров, вокзалов и других общественных пространств, сообщают власти.
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