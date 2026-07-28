Суд вынес приговор нижегородским подросткам, издевавшимся над пенсионеркой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое подростков из Нижегородской области жестоко избивали пожилую женщину несколько дней.
- Подростки и их взрослая сообщница признаны виновными по части 3 статьи 111 УК РФ, женщине также предъявлено обвинение по части 2 статьи 150 УК РФ.
- Подросткам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии, женщине — 8 лет в колонии общего режима.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Двоих подростков из Нижегородской области, несколько дней жестоко избивавших пожилую женщину, отправили на 4 года в воспитательную колонию, а их взрослую сообщницу – на 8 лет в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В суде установлено, что в августе 2025 года 42-летняя женщина, проживавшая в доме у 62-летней потерпевшей в поселке Устиново, под надуманным предлогом и за денежное вознаграждение убедила двоих подростков избить хозяйку жилища. К издевательствам над пожилой женщиной она также привлекла двух малолетних сестер одного из подростков.
На протяжении нескольких дней подсудимые наносили потерпевшей, которая не оказывала сопротивления, побои руками, ногами и деревянной битой с особой жестокостью.
В отношении жительницы Городецкого округа и двоих подростков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии). Также женщине было предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления (часть 2 статьи 150 УК РФ).
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"Несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии каждому, женщине - в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.