Суд вынес приговор нижегородским подросткам, издевавшимся над пенсионеркой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Двоих подростков из Нижегородской области, несколько дней жестоко избивавших пожилую женщину, отправили на 4 года в воспитательную колонию, а их взрослую сообщницу – на 8 лет в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В суде установлено, что в августе 2025 года 42-летняя женщина, проживавшая в доме у 62-летней потерпевшей в поселке Устиново, под надуманным предлогом и за денежное вознаграждение убедила двоих подростков избить хозяйку жилища. К издевательствам над пожилой женщиной она также привлекла двух малолетних сестер одного из подростков.