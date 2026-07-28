В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали 27 июля.
- Площадь локализованного пожара составила 2,3 тысячи гектаров.
ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали в понедельник, его ликвидация продолжается, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Катангском районе Приангарья накануне, 27 июля, силами парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов был локализован крупный пожар. Локализованная площадь – 2,3 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пожар действует на севере региона в отдаленной труднодоступной местности. Для авиамониторинга местности в воздух было поднято восемь воздушных судов.
Новых возгораний во вторник в лесах Иркутской области не зарегистрировано.
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