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В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2026
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08:07 28.07.2026 (обновлено: 09:35 28.07.2026)
В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар

На севере Приангарья локализовали крупный лесной пожар

© Фото : Официальный портал Иркутской областиЛесной пожар в Катангском районе Иркутской области
Лесной пожар в Катангском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Лесной пожар в Катангском районе Иркутской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали 27 июля.
  • Площадь локализованного пожара составила 2,3 тысячи гектаров.
ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали в понедельник, его ликвидация продолжается, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Катангском районе Приангарья накануне, 27 июля, силами парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов был локализован крупный пожар. Локализованная площадь – 2,3 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пожар действует на севере региона в отдаленной труднодоступной местности. Для авиамониторинга местности в воздух было поднято восемь воздушных судов.
Новых возгораний во вторник в лесах Иркутской области не зарегистрировано.
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ПроисшествияИркутская областьКатангский район
 
 
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