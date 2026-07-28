В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар

ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали в понедельник, его ликвидация продолжается, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пожар действует на севере региона в отдаленной труднодоступной местности. Для авиамониторинга местности в воздух было поднято восемь воздушных судов.