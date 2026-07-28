Компания GRASS выпустила новые таблетки Azelit для посудомоечных машин

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Промышленный гигант, производитель бытовой химии, косметики, автохимии и средств для клининга GRASS презентовал новинку — таблетки Azelit для посудомоечных машин, сообщает пресс-служба компании.



На отечественном рынке предприятие развивается более 23 лет, сегодня бренд входит в топ-3 продаж на маркетплейсах в категории бытовая химия. Мультибрендовая компания выпускает более 2 тысяч единиц складского учета (SKU), при этом постоянно расширяя товарный ассортимент. В начале июля компания представила абсолютно новое средство — таблетки Azelit для посудомоечных машин. За последние шесть лет бренд Azelit заслужил особое доверие покупателей, благодаря эффективным свойствам по удалению жира и копоти. Это подтверждается реальными отзывами покупателей, включая открытое голосование 2025 года "Народная марка", где торговая марка Azelit была признана Брендом №1.



Анализируя запросы потребителей, GRASS увидел, что в нынешних условиях быстрого темпа жизни, современный человек все чаще обращается к ресурсам, упрощающим бытовую жизнь. Особенно высокий спрос на средства для мытья посуды, способных не только эффективно очищать, но и не вредить, оставляя блеск. Имея собственный научно-исследовательский центр, технологи принялись выводить абсолютно новую формулу. Создание идеальной рецептуры было реализовано более чем за год, средство получало оценку независимых лабораторий, а также было протестировано вслепую сотнями людей в фокус-группе.



"Мы взяли легендарную формулу борьбы с жиром и адаптировали ее для посудомоечных машин. Она распознает грязь, но обходит стороной детали вашей машинки. Azelit для посудомоечных машин — это не просто перелитый спрей в таблетку, это высокотехнологичный продукт, прошедший тысячи тестов в независимой лаборатории", — приводит пресс-служба слова главного исполнительного директора компании Михаила Грачева.