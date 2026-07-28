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Новый посол Германии прибыл в Москву - РИА Новости, 28.07.2026
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16:30 28.07.2026 (обновлено: 16:32 28.07.2026)
Новый посол Германии прибыл в Москву

Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву

© Посольство Германии в МосквеПосол ФРГ в России Клеменс фон Гётце
Посол ФРГ в России Клеменс фон Гётце - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Посольство Германии в Москве
Посол ФРГ в России Клеменс фон Гётце
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву.
  • Посол отметил, что был тепло принят своими коллегами по дипмиссии и россиянами.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву, сообщило посольство Германии в РФ.
Фон Гетце заявил, что прибыл в Россию и был тепло принят своими коллегами по дипмиссии, а также россиянами "при первых встречах с ними".
"Я рад знакомству с этой страной и ее людьми!" - сказал посол.
Фон Гетце стал преемником Александра Ламбсдорфа, который возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле. Новый посол Германии возглавлял до этого посольство страны в Мексике.
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