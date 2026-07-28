Новый посол Германии прибыл в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву.
- Посол отметил, что был тепло принят своими коллегами по дипмиссии и россиянами.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву, сообщило посольство Германии в РФ.
Фон Гетце заявил, что прибыл в Россию и был тепло принят своими коллегами по дипмиссии, а также россиянами "при первых встречах с ними".
"Я рад знакомству с этой страной и ее людьми!" - сказал посол.
Фон Гетце стал преемником Александра Ламбсдорфа, который возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле. Новый посол Германии возглавлял до этого посольство страны в Мексике.