ВС России поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Николаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев.
- В результате ударов также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские войска поразили в порту Николаев объекты военной инфраструктуры, сообщило Минобороны.
"В результате ударов барражирующими боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения", — говорится в заявлении.
Кроме того, целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
В Черном море также был поражен сухогруз, следовавший с военными грузами в порты Одессы и Черноморска.