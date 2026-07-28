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ВС России поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Николаев - РИА Новости, 28.07.2026
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17:12 28.07.2026 (обновлено: 19:26 28.07.2026)
ВС России поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Николаев

МО РФ: ВС России поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Николаев

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramВКС России
ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
ВКС России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев.
  • В результате ударов также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские войска поразили в порту Николаев объекты военной инфраструктуры, сообщило Минобороны.
"В результате ударов барражирующими боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения", — говорится в заявлении.
Кроме того, целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
В Черном море также был поражен сухогруз, следовавший с военными грузами в порты Одессы и Черноморска.
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