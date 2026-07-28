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Более 7 млн рублей направили на поддержку студенческих семей на Ставрополье - РИА Новости, 28.07.2026
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
14:31 28.07.2026
Более 7 млн рублей направили на поддержку студенческих семей на Ставрополье

Свыше 7 миллионов рублей направили в помощь студенческим семьям на Ставрополье

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Ставропольском крае 34 студенческие семьи получили единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка с начала года, общая сумма составила 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства.
Поддержка предоставляется в том числе в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка граждан".
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"Благодаря дополнительным средствам, выделенным федеральным центром, мы можем вводить новые меры поддержки. При рождении ребенка студенческая семья получает 200 тысяч рублей – независимо от формы обучения родителей. Это право распространяется и на одиноких родителей", – сказала министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба.
Выплата предоставляется родителям, чей возраст на дату рождения ребенка не превышает 35 лет. Ребенок должен родиться в период с 1 января 2026 года по 30 ноября 2028 года, являться гражданином РФ и проживать на территории Ставрополья.
Для получения господдержки необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства с заявлением, свидетельством о рождении и документами, подтверждающими обучение родителей в образовательной организации.
Выплата не зависит от уровня дохода семьи и предоставляется вне зависимости от получения других пособий и выплат.
В регионе также расширены и другие меры поддержки. Выплата 100 тысяч рублей для беременных студенток теперь распространяется не только на очную, но и на очно-заочную форму обучения. Пункты проката детских принадлежностей обеспечены предметами первой необходимости для детей до двух лет.
Подробную информацию о порядке предоставления мер господдержки можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, а также на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставрополья.
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