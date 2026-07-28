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Польские поисковики обнаружили на Украине останки 49 жертв Волынской резни - РИА Новости, 28.07.2026
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20:28 28.07.2026
Польские поисковики обнаружили на Украине останки 49 жертв Волынской резни

Институт нацпамяти Польши сообщил об обнаружении еще 49 жертв Волынской резни

© Фото : Министерство культуры и национального наследия ПольшиЭксгумация останков польских жертв Волынской резни на Украине
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Министерство культуры и национального наследия Польши
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские поисковики обнаружили останки 49 жертв Волынской резни.
  • Останки найдены на территории сел Островки и Воля Островецкая на Украине.
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Польские поисковики обнаружили останки 49 жертв Волынской резни на территории сел Островки и Воля Островецкая на Украине, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский.
«
"Восемьдесят три года назад под конец августа множество наших соотечественников были убиты украинскими националистами и брошены в безымянные могилы. Мы третий раз проводим в этом месте эксгумации останков. За две недели работ команда Института национальной памяти нашла останки 49 человек", - сказал Полеевский.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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