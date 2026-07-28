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Украинцы будут массово выезжать из Польши, сообщил эксперт - РИА Новости, 28.07.2026
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19:17 28.07.2026
Украинцы будут массово выезжать из Польши, сообщил эксперт

Социолог Антипович: украинцы будут массово выезжать из Польши

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социолог Алексей Антипович считает, что граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений на них.
  • Трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали украинский акцент.
  • Издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений на них, считает украинский социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
Ранее украинские СМИ сообщили, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею.
"Можно предположить, что заявления представителей польских властей могли способствовать усилению негативного восприятия украинских беженцев среди обычных жителей Польши… Учитывая всплески негативного отношения к украинцам, можно ожидать дальнейшей миграции. В то же время вряд ли эти люди будут массово возвращаться на Украину", – приводит слова Антиповича агентство УНИАН.
Он добавил, что в 2022–2023 годах в Польше находилось наибольшее количество украинских беженцев – до 2 миллионов. Однако впоследствии их число значительно сократилось, немало людей переехали в Германию и другие страны Европы.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

* Террористическая организация, запрещена в России.
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