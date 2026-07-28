Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на часть территории Украины.
- В заявлении МИД Польши говорится о полном признании, уважении и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на часть территории Украины, соответствующее заявление распространено польским внешнеполитическим ведомством.
В международном публичном поле время от времени появляются заявления о планах Польши установить контроль над западными регионами Украины.
Историческая чувствительность данной темы связана с тем, что до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов входили в состав Второй Речи Посполитой. После Второй мировой войны граница Польши была сдвинута на запад, а восточные территории отошли к Украинской ССР.