Польша не претендует на территории Украины, заявил МИД страны

В международном публичном поле время от времени появляются заявления о планах Польши установить контроль над западными регионами Украины.

Историческая чувствительность данной темы связана с тем, что до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов входили в состав Второй Речи Посполитой. После Второй мировой войны граница Польши была сдвинута на запад, а восточные территории отошли к Украинской ССР.