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Польша не претендует на территории Украины, заявил МИД страны - РИА Новости, 28.07.2026
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11:55 28.07.2026
Польша не претендует на территории Украины, заявил МИД страны

МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на территорию Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на часть территории Украины.
  • В заявлении МИД Польши говорится о полном признании, уважении и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на часть территории Украины, соответствующее заявление распространено польским внешнеполитическим ведомством.
"Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.
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