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Журналист выступил с тревожным заявлением об избиении украинцев - РИА Новости, 28.07.2026
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09:17 28.07.2026 (обновлено: 09:33 28.07.2026)
Журналист выступил с тревожным заявлением об избиении украинцев

Боуз: избиение украинцев за рубежом становится тенденцией

© СоцсетиКонфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что избиение украинцев за рубежом превратилось в тренд.
  • Трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, услышав их акцент в магазине.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Избиение украинцев за рубежом превратилось в тренд, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией", — написал он в социальной сети X.

Накануне украинские СМИ сообщили, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине их акцент. У обоих пострадавших заподозрили сотрясение мозга, девушке врачи наложили ей швы на шею.
В этот же день пострадавшая девушка по имени Анастасия в своем обращении к соотечественникам попросила их как можно меньше говорить "на своем языке" в общественных местах за границей.
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