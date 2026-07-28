Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что избиение украинцев за рубежом превратилось в тренд.
- Трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, услышав их акцент в магазине.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Избиение украинцев за рубежом превратилось в тренд, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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"Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией", — написал он в социальной сети X.
В этот же день пострадавшая девушка по имени Анастасия в своем обращении к соотечественникам попросила их как можно меньше говорить "на своем языке" в общественных местах за границей.