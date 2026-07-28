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В Канаде полиция отказалась преследовать авто преступников из-за скорости - РИА Новости, 28.07.2026
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11:28 28.07.2026
В Канаде полиция отказалась преследовать авто преступников из-за скорости

Полиция Торонто не преследовала авто обстрелявших консульство США из-за скорости

© REUTERS / Arlyn McAdoreyСотрудники полиции на месте стрельбы у консульства США в Торонто, Канада
Сотрудники полиции на месте стрельбы у консульства США в Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Arlyn McAdorey
Сотрудники полиции на месте стрельбы у консульства США в Торонто, Канада
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадская полиция отказалась преследовать машину, из которой обстреляли консульство США в Торонто, так как та ехала слишком быстро, а вертолета для преследования не нашлось.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Канадская полиция отказалась преследовать машину, из которой в понедельник утром обстреляли консульство США в Торонто, потому что та слишком быстро ехала, а вертолета для преследования тоже не нашлось, сообщил телеканал CBC со ссылкой на замглавы полиции города Фрэнка Барредо.
Полицейский, который находился 27 июля на посту у консульства, услышал выстрелы и сообщил о белой Honda Accord без номеров, которая покидала место происшествия.
"Полиция недолго преследовала машину... перед тем как отменить погоню из соображений безопасности в связи с ее скоростью, которая превышала 140 километров в час. Воздушная поддержка на тот момент была недоступна", - сообщает канал.
В сообщении также приводится заявление полиции о том, что рядом с консульством США была обнаружена одна гильза, а фасад здания был поврежден.
В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы до сих ведут поиски злоумышленников.
Это второй случай обстрела консульства США в Торонто. Предыдущий инцидент произошел 10 марта. Тогда тоже никто не пострадал, а в рамках дела были задержаны три человека.
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