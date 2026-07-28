В Канаде полиция отказалась преследовать авто преступников из-за скорости

Полицейский, который находился 27 июля на посту у консульства, услышал выстрелы и сообщил о белой Honda Accord без номеров, которая покидала место происшествия.

"Полиция недолго преследовала машину... перед тем как отменить погоню из соображений безопасности в связи с ее скоростью, которая превышала 140 километров в час. Воздушная поддержка на тот момент была недоступна", - сообщает канал.