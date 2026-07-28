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Синоптик назвал самый дождливый день в Москве и области на этой неделе - РИА Новости, 28.07.2026
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00:36 28.07.2026
Синоптик назвал самый дождливый день в Москве и области на этой неделе

Синоптик Голубев назвал четверг самым дождливым днем недели в Московском регионе

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверг, 30 июля, станет самым дождливым днем текущей недели в Московском регионе.
  • В четверг в Москве ожидается умеренный дождь, а по области местами сильный, при этом ветер будет с порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха — от 20 до 22 градусов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четверг, 30 июля, станет самым дождливым днем текущей недели в Московском регионе, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Четверг будет самым дождливым днем на этой неделе, так как в Москве дождь ожидается умеренным, а по области местами сильным. При этом ветер ожидается с порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет от 20 до 22 градусов", - уточнил синоптик.
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Голубев добавил, что в среду в Москве и области также пройдут осадки, но в четверг их будет больше.
"На западе Подмосковья прогнозируется сильный дождь, в столице - небольшой, местами умеренный, однако осадков выпадет больше все равно в четверг", - заключил он.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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