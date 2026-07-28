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МИД ПМР прокомментировал ввод налогов и пошлин со стороны Молдавии - РИА Новости, 28.07.2026
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19:27 28.07.2026
МИД ПМР прокомментировал ввод налогов и пошлин со стороны Молдавии

МИД ПМР: Молдавия фактически призналась в ограблении жителей Приднестровья

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия вводит НДС и акцизы на 11 категорий товаров, ввозимых из Приднестровья, с 1 сентября.
  • МИД Приднестровской Молдавской Республики обвинил Молдавию в ограблении приднестровского народа через новые налоги и пошлины.
  • Ведомство призвало Молдавию вернуться к профессиональному диалогу и выполнению ранее достигнутых договоренностей.
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Молдавия фактически призналась в грабеже жителей Приднестровья через вводимые налоги и пошлины, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), комментируя слова молдавского вице-премьера о новых налогах.
Правительство Молдавии разработало проект постановления, согласно которому с 1 сентября вводятся НДС и акцизы на 11 категорий товаров, ввозимых из Приднестровья.
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"Пояснения молдавского чиновника (вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь - ред.) о том, что средства, изымаемые у приднестровских предприятий через НДС и акцизы, будут поступать напрямую в бюджет Республики Молдова, являются фактическим признанием дискриминационной цели данного проекта. Как и в случае с взиманием таможенных пошлин, речь идет не о развитии и не о "европейских стандартах", а исключительно об ограблении приднестровского народа", - говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте министерства.
В МИД ПМР также сообщили, что деструктивный характер молдавских подходов подтверждается блокированием Кишиневом давно назревшей встречи экспертных рабочих групп по вопросам экономики.
"Чем больше Киверь пытается исказить реальное положение дел, тем очевиднее становится ответственность молдавской стороны за саботаж переговорного процесса. Кишиневу следует прекратить публичные манипуляции и вернуться к профессиональному диалогу в согласованных форматах, включая проведение встречи политических представителей, активизацию профильных групп и выполнение ранее достигнутых договоренностей", - отмечено в сообщении.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
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