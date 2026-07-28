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МИД ПМР прокомментировал миротворческую миссию в республике - РИА Новости, 28.07.2026
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18:13 28.07.2026
МИД ПМР прокомментировал миротворческую миссию в республике

МИД ПМР: миротворческая миссия на берегах Днестра сохраняет дееспособность

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миротворческая миссия на берегах Днестра сохраняет дееспособность, сообщил начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Миротворческая миссия на берегах Днестра сохраняет дееспособность, сообщил во вторник начальник главного внешнеполитического управления министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Дмитрий Паламарчук.
"Миротворческий механизм, оставаясь неизменным, всегда находит ресурсы и возможности для учета потребностей актуальной политической практики сторон. Свойство эластичности позволяет сохранять дееспособность механизма даже на фоне явного, многолетнего тренда на сотрудничество Молдовы с ЕС и НАТО, а также антироссийской политики и риторики Кишинева", - сказал Паламарчук в ходе круглого стола "Миротворческая миссия на Днестре: 34 года мира и стабильности", который прошел в Приднестровском госуниверситете.
"Как гарантия физической безопасности жителей Республики Молдова и ПМР, включая российских граждан, миротворческая миссия по-прежнему абсолютно функциональна", - добавил он.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Власти Молдавии настаивают на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
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В миреДнестрЕвросоюзНАТОМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМИД ПМР
 
 
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